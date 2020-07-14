Москва, , 14:39 — REGNUM Главный корпус Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии реконструирован. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июля президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Иван Дедовна встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.

В настоящее время Центр включает семь институтов, напомнил он.

«Уникален Центр не только комплексом, конечно, зданий, но и новейшими технологиями в области диагностики, лечения и профилактики эндокринных заболеваний. Начиная от орфанных заболеваний и до социально значимых, таких как сахарный диабет», — указал Дедов.