Владикавказ, , 14:38 — REGNUM В Северной Осетии прошли проверки на предприятиях топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-А выявили несколько десятков нарушений требований безопасности в сфере оказания услуг, производства и хранения, а также продажи продукции.

Были также выявлены факты незаконного предпринимательства в этой сфере, сообщили в МВД. По итогам проверок было возбуждено 10 уголовных дел. Под статью о нарушении техники безопасности, в частности, попал житель Алагирского района, который без лицензии продавал сжиженный углеводородный газ.

За незаконное предпринимательство стал фигурантом уголовного дела 30-летний владелец АГЗС, торговавший топливом без регистрации в налоговом органе. Помимо этого, нарушитель, не соблюдая требования по эксплуатации взрывопожароопасных объектов, оборудовал резервуар для газа, покупая его у жителей соседних республик. На наличных расчетах с покупателями он заработал незаконно свыше 9 млн рублей.

Кроме этого, в ходе проверок были выявлены расхитители газа и электроэнергии, самовольно подключившиеся к сетям. В отношении них составлено пять административных протоколов.