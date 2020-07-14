Чита, , 14:29 — REGNUM На базе краевой клинической инфекционной больницы Забайкальского края провели специальные занятия, в ходе которых медики обновили свои навыки маршрутизации и лечения пациентов с диагнозом «чума».

Как поясняет сайт регионального минздрава, на экспресс-курсе были продемонстрированы обучающие фильмы, проводились практические занятия, информацией с персоналом больницы делились также специалисты регионального управления Роспотребнадзора, Читинской противочумной станции.

Аналогичные мероприятия в регионе начались ещё в конце 2019 года, когда появились случаи легочной чумы. По оценке медиков, это наиболее серьезная форма особо опасной инфекции, поражает легкие и передается воздушно-капельным путем. Контакт с зараженными предметами или одеждой также несет угрозу.

«Если чуму не лечить, она неизбежно приведет к смерти», — подчеркнул главный врач ККИБ Сергей Юрчук. Такого рода курсы проходят ежегодно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях в западной монгольской провинции Говь-Алтай из-за заражения бубонной чумой скончался 15-летний подросток. Ранее о том, что эта болезнь с трудом передаётся от человека к человеку, поэтому её распространение в России крайне маловероятно, заявляла представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Читайте также: В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ оценили риски распространения в РФ бубонной чумы