Самара, , 14:30 — REGNUM Шквалистое усиление ветра и гроза сохраняются в Самарской области. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявили штормовое предупреждение. Так, 15 июля ночью и днем на территории этого субъекта РФ ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности при грозе. Не рекомендуется выходить из дома и топить печки, поскольку выходящий из трубы дым имеет высокую электропроводность, а значит повышается вероятность попадания молнии в трубу на крыше дома.

Спасатели также не рекомендуют пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, особенно в сельских местностях.

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