Пхеньян, , 14:34 — REGNUM Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По их словам, 10 тыс. наборов для диагностики коронавируса, 4 тыс. защитных масок, инфракрасный термометр и ПЦР-устройство прибыли в северокорейский Синыйджу из Пекина на прошлой неделе.

Отмечается, что защитные костюмы и оборудование для диагностики будут отправлены в КНДР позднее.

Напомним, что в феврале 2020 года Совет Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил поставку гуманитарной помощи в Северную Корею.

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