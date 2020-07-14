Ставрополь, , 14:40 — REGNUM Воспитатель гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции Ядрова в городе Ставрополе Антон Шиловский попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он установил абсолютный рекорд в упражнении «становая тяга штанги» весом 100 кг на максимальное количество повторений за одну минуту, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе городской администрации.

Попытка перебить мировой рекорд в этом упражнении была сделана Шиловским еще в начале февраля текущего года — за минуту он «выжал» штангу 55 раз. И вот теперь от штаба книги рекордов Гиннесса пришло официальное подтверждение того, что попытка оказалась успешной. Официальный рекорд в этом упражнении установлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года 28-летний артист из Ставрополя Олег Кольвах попал в Книгу рекордов России, станцевав на пилоне в течение более 10 минут. При этом шест был поднят на высоту около 25 метров. Рекорд был установлен в Москве на праздновании 100-летия российского государственного цирка.