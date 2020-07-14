Нальчик, , 14:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии будут готовить кадры в сфере IT-технологий. Для этого в республике инициировали внедрение программы «ЯМатематик». Она предполагает переобучение преподавателей математики, которые будут заниматься с детьми, проявляющими способности при освоении математической науки.

По словам министра цифрового развития Кабардино-Балкарии Ислама Ашхотова, система образования, должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. Это необходимо, для того чтобы способствовать развитию экономики, а математика является фундаментальной наукой для освоения программирования.

Первые занятия по новой программе запланированы на сентябрь 2020 года. Вести их будет российский математик и экономист, популяризатор математики Алексей Савватеев, пишет ТАСС.