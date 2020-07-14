Кызыл, , 14:13 — REGNUM Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Народного банка Тувы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регулятора, финансовая организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.

Кроме того, НБТ нарушал законы, занижая величину необходимых резервов на возможные потери, в то же время завышая стоимость имущества. В связи с этим ЦБ РФ ранее не раз применял в отношении банка меры.

40% небольшого кредитного портфеля банка являлись безнадёжной задолженностью. При этом до 80% его активов составляли объекты недвижимости. В результате все последние пять лет банк работал в убыток.

«В деятельности банка «НБТ» возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — добавили в Центробанке.

Напомним, ранее омский «Эксперт банк» проиграл суд, в котором пытался оспорить решение Центробанка, забравшего лицензию. Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Москвы подтвердил законность действий регулятора, которые ведут к принудительной ликвидации юрлица.

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