Берлин, , 14:13 — REGNUM Раненого в декабре прошлого года Цотне Гамсахурдию, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, перевезли на лечение в Германию. Об этом 13 июня сообщил брат пострадавшего — Георгий Гамсахурдия на своей странице в Twitter.

«Следующий этап лечения и реабилитации Цотне начался с сегодняшнего дня в одной из ведущих клиник Германии имени Шмидера», — написал он.

Георгий Гамсахурдия также подчеркнул, что в этом ему помогает правительство Грузии, а также лидер правящей партии «Грузинская мечта» и самый богатый бизнесмен страны Бидзина Иванишвили.

Напомним, Цотне Гамсахурдия был ранен в Тбилиси 19 декабря 2019 года в ходе конфликта. Врачи провели ему экстренные операции на голове и грудной клетке. По этому делу полиция задержала пятерых человек, с которыми Гамсахурдия был в кафе перед дракой. Им предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

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