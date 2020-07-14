Стокгольм, , 15:15 — REGNUM Вот уже более 40 лет в Швеции каждое 14 июля отмечается День Виктории в честь дня рождения наследницы шведского престола кронпринцессы Виктории. В этом году ей исполняется 43 года. Об этом 14 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Пандемия коронавируса расстроила планы многих людей, однако она затронула не только простых граждан, но и членов королевских семей. Свой день рождения в этом году кронпринцесса Виктория отменять не планирует, но и ей придется мириться с действующими санитарно-эпидемиологическими ограничениями в условиях продолжающейся пандемии.

«Сейчас особенное время, и остается только приспосабливаться к существующим условиям», — заявил Иветт Хермундстад, ответственный за подготовку празднования дня рождения кронпринцессы.

Сообщается, что торжество будет проходить в разрушенном Боргхольмском замке, расположенном на Эланде. Количество тех, кто сможет посетить мероприятие, сведено к минимуму. Присутствовать будут лишь семь артистов, близкие Виктории члены королевской семьи, а также мать и сестра шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, которому кронпринцесса Виктория по традиции вручит награду за достижения в спорте.