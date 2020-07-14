Гонконг, Китай, , 14:10 — REGNUM Парк развлечений «Диснейленд» в Гонконге вновь закрывается из-за вспышки коронавируса. Об этом 13 июля сообщает CNBC.

Отмечается, что в рамках профилактических мер гонконгский «Диснейленд» будет временно закрыт с 15 июля для обеспечения требований правительства и органов здравоохранения.

Напомним, в первый раз парк был закрыт 26 января во время первой волны распространения коронавируса в регионе. После этого он был открыт только в июне.

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