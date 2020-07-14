Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан начальник Октябрьского центра организации закупок — структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый нашел посредника, который знал о намерении одной из организаций выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров оказания услуг по организации технического обслуживания объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей территориальных участков Октябрьской дирекции. Подозреваемый договорился с ним о том, что тот встретится с генеральным директором компании около Финляндского вокзала и предложит передать ему 1,69 млн рублей в качестве платы за обеспечение гарантированной победы в аукционах.

«13 июля 2020 года противоправные действия, связанные с передачей взятки, были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время подозреваемый задержан».

Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, мужчина был задержан в Пушкинском районе города в Шушарах, когда он был в машине. При нем были обнаружены несколько пачек пятитысячных купюр.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.