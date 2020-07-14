Стокгольм, , 15:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что эпидемиологическая ситуация в мире, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, ухудшается. В то же время бывший государственный эпидемиолог Швеции и действующий советник ВОЗ Йохан Гизеке отмечает, что в настоящее время существует неопределенность в отношении представляемой статистики по распространению коронавируса в мире, что в свою очередь мешает адекватной оценке ситуации. Об этом 14 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Согласно данным официального сайта ВОЗ, по состоянию на 9:10 (UTC+3) 14 июля в мире было выявлено порядка 12,8 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции, 112 тысяч человек скончались в результате заболевания COVID-19.

Гизеке согласен с тем, что эпидемиологическая ситуация в мире никоим образом не улучшается, но в то же время считает, что в представляемой статистике присутствует доля неопределенности. При этом не уточняется, имеет ли в виду Гизике статистику, публикуемую самой ВОЗ, или данные, направляемые в ВОЗ национальными ответственными службами каждой страны в отдельности.

«Вот, трудно точно сказать, будет ли ситуация ухудшаться», — заявил Гизике.