Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Десятки тысяч жителей Стокгольма уже прошли тестирование на антитела к COVID-19. Все расходы по взятию проб и проведению лабораторного анализа взяли на себя городские власти. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

7 июля в Стокгольме был проведен последний тест на антитела из стотысячной партии, закупленной городскими властями у фармацевтического производителя Werlabs. Только на прошлой неделе тест на антитела сдали порядка 33 900 жителей столицы Швеции. 13 июля поступила информация, что городские власти не остановят проведение тестирования городского населения и заключат новые контракты, по крайней мере, с двумя производителями тестов, а именно — Kry и Doktor.se.

«Власти Стокгольмского региона продолжат предлагать пройти бесплатное и масштабное тестирование, также будут публиковаться новые графики для того, чтобы граждане могли записаться. Благодаря соглашениям с несколькими частными компаниями, предоставляющими услуги сбора проб и лабораторного анализа, за короткое время мы достигли больших объемов тестирования», — заявил Клас Рут, ответственный за организацию и проведения тестирования на антитела в Стокгольме.