Осло, , 14:11 — REGNUM В настоящее время на территории Норвегии медики не оказывают респираторную помощь ни одному пациенту с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ситуация, где ни один пациент не подключен к аппарату искусственной вентиляции легкий (ИВЛ), наблюдается в Норвегии впервые с 10 марта. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

В своей статье журналисты издания пишут, что «в настоящее время Норвегия полностью контролирует распространение коронавирусной инфекции». Всего в стране зарегистрировано почти 9 000 случаев заражения коронавирусом, в результате заболевания COVID-19 скончались 253 человек. Последняя цифра, к счастью для граждан и медиков, уже давно не превышает двух десятков летальных случаев в сутки.

Шведские журналисты с сожалением констатируют, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, в стране не такая радужная по сравнению с западным соседом. Так, за прошедшие выходные количество новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 увеличилось почти на 1 000 человек, а число летальных случаев заболевания COVID-19 в Швеции и вовсе на несколько порядков превосходит аналогичный показатель в Норвегии — 5 536 человек.