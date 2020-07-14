Стокгольм, , 14:27 — REGNUM Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) ужесточили свой тон в отношении китайских коллег после введения нового закона «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», согласно которому предусматривается пожизненное тюремное заключение за нарушение госбезопасности. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что «некоторые санкции» в отношении Китая не актуальны, однако в качестве давления на своих китайских визави, по мнению её мнению, в ЕС готовы принимать соответствующие меры. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что подписанный в конце июня новый закон о безопасности на территории Гонконга вводит уголовную ответственность за любую деятельность, целью которой является разжигание сепаратистских настроений на территории автономии, а также за содействие нежелательным иностранным организациям или акторам, целью которых является отделение Гонконга.

Ранее представители Франции и Германии выступили с призывом к активным действиям в отношении Китая. Среди прочего, предлагалось прекращение экспорта в Гонконг специального оборудования для разгона демонстрантов полицейскими, а именно — резиновых пуль. Для лидеров гонконгской оппозиции европейцы предложили упростить выдачу вида на жительство, принимая во внимание риски для их безопасности со стороны китайских властей. Однако, как подчеркивают журналисты Sveriges Radio, в настоящее время в ЕС не поддерживают прямых экономических санкций, направленных непосредственно против Китая. Единственная страна, которая говорит свое однозначное «да» таким мерам воздействиям является Швеция.

Во время встречи министры иностранных дел стран ЕС также обсудили ситуацию вокруг Турции. Они осудили недавнее нарушение Турцией воздушного пространства Греции и поставки турецкого оружия в Ливию. Министр Линде не исключила возможности, что если отношения между Турцией и европейскими партнерами будет ухудшаться, министры внешнеполитических ведомств ЕС соберутся еще для одной встречи.