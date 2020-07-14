Стокгольм, , 14:21 — REGNUM Правительство Греции объявило, что прямое авиасообщение со Швецией будет восстановлено не 15 июля, а 22 июля. Вследствие того, что все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения для граждан Швеции останутся в силе ещё на одну неделю, сотни, если не тысячи шведских туристов были вынуждены отменить свои поездки или кардинально изменить свои планы на это лето. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

13 июля пресс-секретарь правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что, как и было объявлено ранее, с 15 июля возобновятся прямые рейсы из Великобритании. Однако снятие ограничений для Швеции, которое также должно было произойти 15 июля, отложат еще на одну календарную неделю, до 22 июля.

Как заявила журналистам издания менеджер по маркетингу Apollo Анника Смит, для шведского туроператора Apollo решение греческих властей уже привело к тому, что, по крайней мере, тысяче туристов были возвращены деньги за оплаченные туры, часть из которых была перебронирована.