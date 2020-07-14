Москва, 14 июля 2020, 14:10 — REGNUM Во время управления транспортным средством почти половина водителей в России отвлекается от дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.
«В России 49% водителей отвлекаются от дороги во время движения», — говорится в сообщении.
Чаще всего водители во время езды отвлекаются на общение с пассажирами. Так ответили 59% респондентов. Еще 45% признались, что вместо того, чтобы смотреть на дорогу, настраивают радио.
На разговоры по телефону отвлекаются 19% опрошенных. При этом 76% респондентов не станут отвечать на звонок, если условия видимости будут плохими или в случае интенсивного движения на дорогах.
В Госавтоинспекции обратили внимание водителей на то, что именно невнимательность при управлении транспортным средством является одним основных факторов риска ДТП.
В исследование, которое провел аналитический центр Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ), принимало участие свыше 2500 жителей России из различных регионов страны старше 18 лет.
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