Махачкала, , 14:09 — REGNUM Около 12 тонн похищенной нефти нашли в Дагестане сотрудники правоохранительных органов. По подозрению в совершении этого преступления задержаны три человека, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

В ходе оперативных мероприятий на участке ветки магистрального нефтепровода «Баку — Новороссийск» была выявлена незаконная врезка — 40-метровая труба, проведенная на территорию частного дома.

Во дворе правоохранители нашли закопанный в землю накопитель сырой нефти емкостью 10 тонн, в котором находилось две тонны нефтепродуктов. Они также обнаружили машину с вмонтированным резервуаром для скрытой перевозки горючей жидкости с двумя тоннами горючего и цистерну, в которой находилось еще восемь тонн нефти.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже. Следствие продолжается.