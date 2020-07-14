Оренбург, , 13:54 — REGNUM В Оренбургской области на 14 июля приступили к работе более 190 летних кафе на территории 34 муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В Оренбурге на открытом воздухе работает 45 кафе, террас и веранд, в Орске — 32, Новотроицке — 13, Кувандыке — десять, Бузулуке и Гае — по семь, Бугуруслане — шесть, Сорочинске — пять, Соль-Илецке и Ясном — по четыре, Медногорске — одно летнее кафе.

Напомним, в Оренбуржье ослабили коронавирусный режим и разрешили с 20 июня работу объектов общепита при соблюдении ряда условий. В частности, кафе должны располагаться на открытом воздухе и иметь пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты; а также резерв одноразовой посуды для обслуживания посетителей с расчетом трехсуточной потребности. Столы должны находится на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Для сотрудников применяется утренний «фильтр» с измерение температуры.

Напомним, в регионе действует первый этап коронавирусного режима. На 14 июля выявлено 5 018 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 3 642 пациента. От коронавирусной инфекции умерли 30 человек. В девяти населенных пунктах действует карантин из-за неблагополучной эпидобстановки.

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