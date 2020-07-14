Париж, , 13:52 — REGNUM Во время торжественной церемонии по случаю Дня взятия Бастилии, организованной на площади Согласия в Париже, в небе появился баннер, критикующий президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

Известно, что в небе над площадью Согласия появился баннер, прикрепленный к воздушным шарам.

«За данью уважения Макрон душит больницы», — гласила надпись на баннере.

«Экономика стоит нам жизни», — было написано с другой его стороны.

В настоящее время неизвестно откуда появился баннер.

Напомним, церемония по случаю Дня взятия Бастилии была в значительной степени посвящена лицам, осуществляющим уход за больными, а также всем кто стоял на передовой в борьбе с эпидемией.

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