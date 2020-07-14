Москва, , 13:43 — REGNUM Поводом для задержания журналистов у СИЗО «Лефортово», где находится их бывший коллега и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, могло стать большое скопление людей. Об этом заявил 14 июля представителям СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал действия правоохранителей в отношении участников акции поддержки Сафронова. У СИЗО собралось сразу много журналистов, это могло стать причиной определённых действий со стороны стражей порядка, сказал Песков.

Он отметил, что журналисты в соответствии с законом о СМИ должны иметь полную свободу на осуществление своей деятельности, при этом они сами должны следовать закону. Подробностями в Кремле не располагают, указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин проинформирован об уголовном деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене.

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