Москва, , 13:36 — REGNUM Текущим летом Юлия Лысова оканчивает второй курс магистратуры Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета. Девушка участвует в олимпиаде «Я — профессионал» третий год подряд и в этот раз смогла завоевать высшую награду — золотую медаль — по своему профильному направлению «Строительство».

Юлия Лысова © Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Юлия рассказала корреспонденту ИА REGNUM, как на протяжении трех лет шла к победе, и поделилась планами на будущее.

Юлия, почему Вы выбрали именно строительную специальность?

Поступать в университет на направление, связанное со строительством, я решила ещё в школе: мне казалось, что это интересно и всегда будет востребовано. В то время одним из моих любимых предметов было черчение и инженерная графика. Мне нравилось выполнять чертежи, особенно изображения зданий и их разрезов. А по-настоящему и более осознанно строительная сфера меня заинтересовала в институте, когда в учебной программе появились дисциплины по специальности.

Уральский федеральный университет я выбрала, потому что это, пожалуй, самый престижный вуз в нашем регионе. Мне посчастливилось поработать с преподавателями, которые всегда, видя интерес студента, старались помочь разобраться с вопросами, возникающими при решении заданий, порой даже тратили на это своё личное время.

А чем сегодня занимаются специалисты в сфере архитектуры и строительства?

Строительство здания — сложный процесс, который включает в себя достаточно много этапов: архитектурную визуализацию, расчет и проектирование конструкций и систем коммуникаций, экономический этап при формировании смет и непосредственно работу на строительной площадке. Кроме того, сейчас в строительстве используются новые технологии. Помимо экономической выгоды они позволяют упростить, ускорить работу как инженеров-строителей, которые занимаются проектированием в офисах, так и рабочих на строительной площадке.

В этом году Вы в третий раз приняли участие в олимпиаде «Я — профессионал» по направлению «Строительство». Как, по Вашему мнению, изменилась за это время олимпиада?

С каждым годом меняются все аспекты олимпиады: организация дистанционного общения с участниками, заочных и очных этапов, да и качество самих конкурсных зданий каждый год совершенствуется.

В первый год всё было сумбурно и неизвестно, к третьему сезону уже четко был описан каждый этап участия, стало ясно, к кому можно обратиться с проблемами. Если говорить о заданиях очного этапа — в первый раз их было много, и каждое было достаточно трудоемким. К третьему году задания стали более структурированы и решаемы за отведенный промежуток времени. Или это я за три года смогла выработать стратегию решения и готовилась более осознанно — не знаю.

Первые два года Вы становились призером олимпиады, а в третий раз выиграли золото. Как Вам удалось совершить такой качественный «скачок»?

Завоевать медаль мне помог опыт участия в предыдущих двух сезонах: я уже знала, чего ожидать, как распределить своё время при выполнении заданий. Ещё одним мотиватором на успех стало то, что третий сезон олимпиады для меня последний — в этом году я заканчиваю обучение в магистратуре. И вот эта мысль о невозможности снова попытать свои силы реально заставила готовиться больше и усерднее, чтобы показать максимальный результат. Всё получилось, я осталась довольна.

А что показалось Вам самым сложным на состязаниях?

Самое сложное — правильно распределить время на выполнение заданий. На самом деле далеко не всё я успела перепроверить.

В рамках олимпиады «Я — профессионал» проводятся образовательные форумы — зимние школы — для самых активных участников. Школа по материаловедению и строительству третий год подряд проводится в Сочи. Удалось ли Вам посетить ее?

В зимней школе мне посчастливилось поучаствовать в самый первый год проведения олимпиады. Тогда это, наверное, было самое запоминающееся событие за год. Быть первопроходцами, с одной стороны, страшно, а с другой — интереснее всего. Никто не знал, чего ожидать, но в результате я могу сказать, что это была самая продуктивная, познавательная и в то же время веселая неделя за мою жизнь. После зимней школы я поняла, что правильно выбрала направление обучения, и получила заряд мотивации двигаться и развиваться дальше в этом направлении.

Расскажите о Ваших профессиональных планах на ближайшие несколько лет?

В ближайшем будущем я планирую начать работать в университете, готовлюсь к поступлению в аспирантуру. Мне интересно продолжить свои исследования в области расчетов строительных конструкций зданий, где я как раз-таки пытаюсь определить, как современные набирающие популярность BIM-технологии [прим.: Информационное моделирование зданий] влияют на развитие строительства. В ближайшие 5 лет планирую написать и защитить кандидатскую диссертацию.

Помимо обучения и работы в университете — продолжу работать в строительной компании, чтобы наряду с теоретическими знаниями получать практический опыт. Уверена, в совокупности это поможет мне стать квалифицированным и востребованным специалистом в сфере строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В этом году олимпиада проводилась по 68 различным направлениям — от языкознания до робототехники. Организаторами проекта выступают 26 ведущих вузов и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Банк ВТБ, Яндекс, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом» и АО «Россельхозбанк».

Все дипломанты олимпиады получают льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и могут пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.