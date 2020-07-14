Магас, , 13:35 — REGNUM Ингушетии нужна новая Национальная библиотека. Старое здание уже не отвечает современным требованиям. В этом в ходе рабочей поездки в город Сунжу 13 июля убедился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Главное книгохранилище Ингушетии находится в здании, построенном в 30-е годы 20-го века. Библиотека в нем разместилась лишь в 1995 году. А прежде здесь были конюшни, позже переоборудованные в кинотеатр.

К настоящему времени здание пришло в ветхое состояние. Размещение в нем библиотеки не только не отвечает требованиям сохранности уникального фонда документов и памятников литературы, но и опасно для посетителей и работников.

Для Национальной библиотеки Ингушетии требуется новое здание, было решено в ходе посещения учреждения главой региона. Этот вопрос планируется поднять на уровне региональных и федеральных властей.