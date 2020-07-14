Махачкала, , 13:30 — REGNUM Загрязнение бассейна Каспийского моря является одной из главных экологических проблем Дагестана. По данным Росприроднадзора, ежегодно на территории республики в море сбрасывается порядка 850 млн кубометров сточных вод.

О проблеме загрязнения Каспия сказано в письме, направленном главой Росприроднадзора Светланой Радионовой полпреду президента РФ на Северном Кавказе Юрию Чайке, министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву и главе Дагестана Владимиру Васильеву. Руководитель надзорного ведомства призывает их дать поручения «для обеспечения сохранности вод Каспийского моря, их защиты от негативного воздействия и строительства эффективных систем очистки сточных вод и канализации».

В письмах отмечается, что основными источниками загрязнения бассейна Каспийского моря продолжают оставаться объекты ЖКХ. В большинстве прибрежных населенных пунктов республики отсутствуют системы канализации и очистки сточных вод, а там, где они есть, их технический износ достиг критического уровня. В результате в море ежегодно сбрасывается порядка 850 млн кубометров сточных вод. Из них около 80 млн кубометров попадают в воду вовсе без очистки, остальные — недостаточно очищенными.

В 2018—2020 годах Росприроднадзором за нарушение требований природоохранного законодательства были наложены штрафы на сумму свыше 3 млн рублей. Выдано 26 представлений об устранении причин и условий, способствующих загрязнению Каспия. Тем не менее, как подчеркивается в письме, качество морских вод в прибрежной зоне Дагестана продолжает оставаться неудовлетворительным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане разработают целевую программу по борьбе с загрязнением Каспия