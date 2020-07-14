Черкесск, , 13:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 4084. За минувшие сутки выявлено еще 19 заразившихся коронавирусом, сообщили 14 июля в федеральном оперативном штабе.

При этом в республике за сутки выздоровело самое большое число пациентов — 118. Больше этого показателя было зафиксировано лишь 9 июля, когда выписали из больниц и сняли с учета 137 человек.

Случаев смерти пациентов за минувшие сутки не было. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 18 человек. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.

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