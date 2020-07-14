Москва, , 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19», опубликованного на сайте Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

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Эксперты отмечают, что пока стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер. Однако уже есть повод задуматься и скорректировать государственную политику управления пространственным развитием, а также политику стимулирования жилищного строительства в России.

«По оценкам Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», около 2−3 млн человек могут в течение нескольких лет вернуться в сельскую местность», — говорится в докладе

Специалисты отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции выступила «триггером», усилившим настроения части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения.

«Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность —очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития», — указывают учёные.

В докладе подчёркивается, что на фоне пандемии в общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия «резервного» жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения.

«Можно прогнозировать достаточно длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти», — отмечают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер спрос на аренду дач вырос до такой степени, что в шести из 18 районов региона практически полностью иссякли предложения по аренде.