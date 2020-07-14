Москва, 14 июля 2020, 13:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала «бегство» жителей России из крупных городов. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19», опубликованного на сайте Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).
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Эксперты отмечают, что пока стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер. Однако уже есть повод задуматься и скорректировать государственную политику управления пространственным развитием, а также политику стимулирования жилищного строительства в России.
Специалисты отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции выступила «триггером», усилившим настроения части жителей мегаполисов переехать на территории с меньшей плотностью населения.
В докладе подчёркивается, что на фоне пандемии в общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия «резервного» жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер спрос на аренду дач вырос до такой степени, что в шести из 18 районов региона практически полностью иссякли предложения по аренде.