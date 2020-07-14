Москва, , 13:11 — REGNUM Сроки открытия властями Финляндии границы с Россией будут определены после 11 августа при условии, что ежесуточный уровень заболеваемости в стране не будет превышать 8 новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения в течение последних 14 дней. Об этом 14 июля сообщили в Ассоциации туроператоров со ссылкой на представителя VisitFinland.

В настоящее время Финляндия уже открыла авиа-, авто‑ и паромное сообщение со странами Прибалтики, Норвегией, Данией, Исландией. На этой неделе к ним прибавились еще ряд стран Европы, граждане которых смогут посетить Финляндию без карантина. Только с уважительной причиной въезда могут приехать в страну из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии, и ряда других государств Азии и Африки.

«11 августа, по последним данным — следующая дата пересмотра возможности открытия внешних границ ЕС, в том числе и с Россией», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным на 9 июля, в Москве число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения составило 3,8 человека. По России в целом на эту дату показатель меньше 7 на 100 тыс. населения.

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«При сохранении позитивной тенденции есть хорошие шансы 11 августа (попасть) в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов, — резюмировали в ассоциации. — Национальный авиаперевозчик Финляндии — Finnair — уже анонсировал полеты в Санкт-Петербург в августе, а с 1 сентября — в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года».

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