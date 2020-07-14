Чита, , 12:57 — REGNUM Закрытие на карантин организаций общественного питания Забайкалья привело к значительному (в 2,5 раза) снижению количества заболеваний кишечными инфекциями. В этом сегодня, 14 июля, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора и со ссылкой на слова руководителя регионального управления оспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапа.

«У нас превалировали вирусные кишечные инфекции, которые преимущественно распространялись среди детей. Детские образовательные учреждения периодически закрывались на карантины из-за заболеваемости ротавирусной, норовирусной, энтеровирусной инфекцией.

Те ограничительные мероприятия, которые сегодня проводятся, привели к тому, что мы за полгода не зарегистрировали ни одного случая энтеровирусной инфекции, существенно снизилась заболеваемость ротавирусной и норовирусной инфекцией», — сказала Светлана Лапа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье на 14 июля достигло 3767 (39 за последние сутки). Из них — 2845 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье 2845 человек уже переболели COVID-19