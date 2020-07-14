Кызыл, 14 июля 2020, 12:48 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина высшей республиканской наградой. Об этом столичному градоначальнику сообщил сам глава в ходе телефонного разговора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Не моя прихоть. Подписал указ о награждении вас самой высшей наградой нашей республики, орденом Республики Тува», — отметил он.
Напомним, ранее в республику прибыла гуманитарная помощь из Москвы в виде медицинского оборудования для лечения пациентов с COVID-19. На 14 большегрузах сюда доставили комплекс компьютерной томографии, 100 кислородных концентраторов, а также средства индивидуальной защиты.
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