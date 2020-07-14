Москва, , 12:50 — REGNUM Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) не будет закрыт, но может быть изменён. Об этом 14 июля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время онлайн-общения с представителями Российской академии наук (РАН), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков Kremlin.ru

«РФФИ как инструменту уже более 18 лет. Я бы что хотел в этой связи сказать. Речь в мою бытность никогда не шла о закрытии фонда фундаментальных исследований или его присоединении к другим структурам. Тем не менее обсуждаются приоритеты фонда и корректировка его функционала», — сказал Фальков.

Министр отметил, что следует обсудить вопрос повышения эффективности экспертизы и изучить, на что выделяются гранты. Тем не менее закрытия РФФИ в планах ведомства нет.

«Речь не идет о закрытии этого фонда. Ответственно могу сказать: наша позиция состоит в том, чтобы посмотреть приоритеты деятельности, на его слабые и сильные стороны и поддерживать этот инструмент», — заявил Фальков.

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