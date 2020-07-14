Оттава, , 12:59 — REGNUM Версия об утечке нового коронавируса из лаборатории в китайском Ухане наиболее распространена в Канаде, в неё верят 25% жителей страны. Таковы итоги исследования, проведённого компанией Vox Pop Labs.

Уточняется, что 11% канадцев считают версию об утечке чистой правдой, а 14% — частичной правдой.

Вторая по популярности теория заключается в том, что вирус искусственно создали китайские власти. Этой версии доверяют 19% канадцев, из них 8% — уверены в ней, сообщает портал Policy Options.

Миллиардер Билл Гейтс распространил новый коронавирус ради вакцинации и чипирования человечества, полагают 9% опрошенных. Ещё 6% считают, что вирус нужен фармакологам.

Ещё 4% канадцев доверяют теории о том, что вирус — американское биологическое оружие. Столько же респондентов полагают, что есть связь между пандемией и сетями связи 5G.

Участниками опроса стали 2,3 тыс. совершеннолетних канадцев.