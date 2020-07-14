Омск, , 12:39 — REGNUM По состоянию на 14 июля в Омской области коронавирус выявлен у 4844 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 93 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

Выздоровели ещё 46 пациентов. Общее число выздоровевших в регионе — 2852.

В Омской области за весь период скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в Омской области коронавирус был выявлен у 4751 человека.

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