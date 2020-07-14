Нальчик, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число излечившихся от COVID-19 выросло сразу на 283 человека за сутки. По данным федерального оперативного штаба на 14 июля, общее число выздоровевших пациентов достигло 5034, что составило 89%.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 5645 жителей республики. За минувшие сутки их число увеличилось еще на 41. Скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 61 человек.

На 14 июля число госпитализированных составляет 731 человек. Это лица, у которых диагноз подтвержден или находящиеся под подозрением. В реанимации находятся 40 из них. В оперативном штабе назвали ситуацию в регионе стабильной, но при этом напомнили о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.