Архангельск, , 12:34 — REGNUM В Архангельской области число летальных исходов пациентов с коронавирусом выросло до 108 — за минувшие сутки скончались три человека. Об этом сообщает федеральный штаб.

По данным статистики, за сутки в регион выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей опасной инфекции с начала эпидемии увеличилось до 7251.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области работает комиссия по расследованию причин гибели пациентов с коронавирусом. Пока COVID-19 назван причиной 42 смертей.