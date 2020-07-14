Иваново, , 12:32 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области. Данные опубликовал федеральный оперативный штаб 14 июля.

164 пациента за сутки были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением. Статистика смертности в регионе среди пациентов с COVID-19 за сутки не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 5629 случаев заражения коронавирусом, 3628 человек выздоровели. Жизни 59 пациентов спасти не удалось.