Москва, , 12:32 — REGNUM На территории Москвы и Подмосковья в связи с угрозой сильного ливня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это следует 14 июля из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Также указывается, что предупреждение как на территории столицы России, так и на территории Московской области объявлено до 00:00 15 июля в связи местами сильным ливнем и очень сильным ливнем.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что во вторник, 14 июля, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, местами гроза. Температура воздуха составит +19… +21 °С.

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