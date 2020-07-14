Калуга, , 12:34 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус у 41 человека подтверждёны в Калужской области за последние сутки, сообщает 14 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 742 положительных теста, 1 тыс. 803 человека находятся на лечении, 4 тыс. 887 человек выздоровели, 52 человека умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (483), в Обнинске (258), в Боровском районе (190), Малоярославецком районе (140), в Жуковском районе (129) и в Козельском районе (99).

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