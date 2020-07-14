Сыктывкар, , 12:20 — REGNUM Руководитель администрации главы Республики Коми Елена Шабаршина, которая была осуждена за взятку в особо крупно размере, выйдет на свободу гораздо быстрее, чем предполагалось. Назначенное Сыктывкарским городским судом от 18 сентября 2019 года наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима было сокращено вдвое. Такое решение сегодня, 14 июля, принял Верховный суд Коми, изменивший решение суда первой инстанции.

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«Из квалификации действий Шабаршиной исключено получение взятки за способствование действий в пользу взяткодателя. Обстоятельством, смягчающим наказание, признана явка с повинной», — говорится в сообщении суда.

Также смягчено назначенное по ч. 6 ст. 290 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель избирательной комиссии Коми Елена Шабаршина, возглавлявшая на тот момент администрацию главы Республики Коми, попала под уголовное преследование летом 2016 года. Её обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в период с января 2007 года по август 2015 года она систематически получала через посредников от действовавшего в то время замглавы республики Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе. Предположительно, за это время Шабаршиной было получено в качестве денежного вознаграждения не менее 6 млн рублей.