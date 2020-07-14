Томск, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 14 июля в администрации региона.

У 25 человек нет симптомов, у 15 диагностирована пневмония, у 31 — наблюдаются признаки ОРВИ.

За сутки в регионе выздоровели 32 человека, за весь период — 1739.

Всего по состоянию на 14 июля в Томской области выявлено 3112 носителей коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, за весь период скончались 24 пациента с SARS-CoV-2.

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