Астрахань, , 12:23 — REGNUM Реабилитационные центры для детей в Астраханской области возобновили работу с учётом текущей ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Оказание социальных услуг осуществляется в обновлённом формате. Для детей доступны только индивидуальные занятия по предварительной записи, необходимо использование защитных масок родителями и ребенком, специалисты должны быть в масках, перчатках и бахилах.

Занятия проводятся с перерывом в 15 минут для дезинфекции поверхностей. Детей в центрах принимают при наличии справки от педиатра о состоянии здоровья.