Абуджа, , 12:24 — REGNUM Врачи в нигерийском штате Лагос начали трехдневную забастовку из-за опасений на фоне безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом передаёт ВВС Africa.

Председатель Медицинской ассоциации штата Лагос Олуваджими Содипо сказал в интервью корреспонденту ВВС, что врачи на передовой, имеющие дело с пациентами, инфицированными коронавирусом, находятся в опасности, и правительство должно действовать быстро, чтобы устранить их опасения по поводу безопасности.

Они просят предоставить им адекватные средства индивидуальной защиты, страховку и оперативность тестирования медицинских работников.

Доктор Содипо сказал, что врачам, которые работают в изоляционных центрах для пациентов с COVID-19 в Лагосе, два месяца не платили зарплату.

Он добавил, что они также требуют от правительства устранить неравенство в заработной плате между врачами, работающими в федеральных больницах, и врачами в больницах штата Лагос.

В пресс-службе правительства штата Лагос сообщили, что власти встретились с врачами и надеются на быстрое разрешение ситуации с забастовкой.

В настоящее время в стране зарегистрировано 12 427 случаев заражения коронавирусом. В Лагосе и 172 человека умерли от осложнений COVID-19.