Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве не подтверждаются выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии заразности бессимптомных больных коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Она рассказала о проведённом исследовании по распространению заболевания среди близких контактов заболевших. В поле зрения попали 335 тыс. человек, контактировавшие с почти 107 тыс. заболевших.

По словам Раковой, по результатам исследования оказалось, что заражается каждый пятый из контактных. При этом результат не зависит от тяжести течения болезни.

«Наша информация, построенная на масштабной выборке людей — это порядка 335 тысяч — не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19», — сказала вице-мэр.