Йошкар-Ола, , 12:06 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено лабораторно 3353 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С начала пандемии до настоящего момента в регионе выздоровели 2904 человека, то есть более 86,60% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны по выздоровлению 10 человек. 29 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, трое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в республике приняли решение о возобновлении торжественной регистрации браков, открытии фитнес-клубов, салонов красоты и открытых площадок ресторанов и кафе. При этом по-прежнему в регионе сохраняется масочный режим.