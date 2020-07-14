Томск, , 12:05 — REGNUM В Томской области местами с 15 по 19 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии жара в ближайшие дни сменится похолоданием.

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