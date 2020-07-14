Псков, , 12:11 — REGNUM Ряд ограничений, ранее введённых в связи с эпидемией коронавируса, отменён в Псковской области указом губернатора Михаила Ведерникова. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Жителям региона разрешено посещать стадионы, открытые спортплощадки, а также спортивные клубы и фитнес-залы в торгово-развлекательных центрах. Для отелей, хостелов и турбаз сняты ограничения по неполному заселению.

Детские лагеря могут принимать детей с 15 июля при соблюдении санитарных требований, детские сады возвращаются к полноценной работе. Разрешено посещение музеев и музеев-заповедников, экскурсии.

Медучреждения должны обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для граждан не старше 64 лет.

Остальные ограничения продлены до 28 июля. В частности, в регионе закрыты ночные клубы, солярии и сауны, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения.

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