Кострома, , 12:02 — REGNUM В Костромской области на 100 тысяч населения приходится 287,3 случая коронавирусной инфекции, сообщает Информационный центр по ситуации с коронавирусом в России.

Показатель региона — самый низкий по Центральному федеральному округу, где средняя цифра — 488,3 человек на 100 тысяч, а по России — 499,7 человек на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки, по официальным данным, в Костромской области выявлено 8 случаев коронавирусной инфекции и зарегистрированы 24 летальных исхода. В костромской больнице скончалась пожилая женщина 73 лет. Дама поступила в больницу в состоянии средней тяжести, затем её состояние стало «резко ухудшаться», и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Врачи отмечают, что течение болезни осложнили заболевания сердечной системы.

Всего с начала пандемии в Костромской области зафиксировано 1863 случая коронавируса. При этом уже вылечились 1224 человека. В больницах лечатся 69 человек, 546 пациентов справляются с коронавирусом на дому.