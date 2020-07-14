Лондон, , 12:01 — REGNUM Во время второй волны коронавируса в Великобритании могут умереть 120 тыс. человек, сообщает издание The Sun со ссылкой на исследование британской Академии медицинских наук.

Специалисты отмечают, что вторая волна, пик которой прогнозируется на январь-февраль 2021 года, может оказать более тяжелой. По подсчетам ученых, с сентября 2020 года по июнь 2021 года от COVID-19 могут умереть 119 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в Великобритании выявили 290 133 случая заражения коронаиврусом, скончались — 44 830 пациента. За последние сутки в королевстве обнаружили 530 новых случаев.

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