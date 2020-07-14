Орел, , 11:59 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 14 июля.

66 пациентов, у которых ранее были подтверждены положительные тесты на коронавирус, за последние сутки были выписаны с выздоровлением. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Орловской области за период с 24 марта по 14 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5113 человек, 3678 пациентов выздоровели, 75 скончались.