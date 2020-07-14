Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 июля выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 3901 случая, сообщает оперативный штаб республики.

До настоящего момента выписаны по выздоровлению 2799 человек, то есть более 71,75% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За сутки выписаны 44 человека. 29 жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 14 июля выявили 956 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 86 951 случая.